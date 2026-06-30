Туристка отправилась одна в путешествие и загадочно пропала

26-летняя туристка из Австралии, Салли Грейс Контарино, отправилась в одиночное путешествие по США и пропала без вести. Об этом сообщает портал People.

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Контарино планировала посетить такие места, как Лас-Вегас, гора Чарльстон и Южная Калифорния. На протяжении всей поездки она поддерживала связь с семьей, однако после 20 июня перестала выходить на связь.

Известно, что она купила билет на автобус из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, где должна была сесть на самолет и вернуться на родину 21 июня. Однако в автобусе ее не оказалось, и обратный рейс был пропущен.

В последний раз австралийку видели недалеко от горы Чарльстон, примерно в 50-70 километрах к северо-западу от бульвара Лас-Вегас-Стрип.

Департамент полиции Лас-Вегаса возбудил дело о пропаже человека и обратился к общественности с просьбой о помощи в поисках. Все местные больницы также были уведомлены и призывают проверить свои регистры на наличие пациентки, подходящей под описание Контарино.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России провели масштабные поисковые работы в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики, обследовав более 150 километров вдоль рек Учкулан и Кубань. Эти действия были предприняты в поисках туриста, который пропал после опрокидывания катамарана во время сплава.