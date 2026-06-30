Буйабес, мильфей и сяолунбао: почему туристы боятся некоторых деликатесов

Гастрономические путешествия — тренд, но треть туристов намеренно избегает местных деликатесов, потому что не знает, как правильно произнести их название. Опрос международной платформы Omnio показал: 33% путешественников хотя бы раз отказывались от заказа из-за страха опозориться. Абсолютным лидером антирейтинга стали китайские пельмени сяолунбао — 47% респондентов признали это слово труднопроизносимым. В пятёрку также вошли корейские ттокпокки, итальянские ореккьете, французский мильфей и провансальский буйабес.

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Путешествуя по миру, многие мечтают попробовать аутентичную кухню, но страх ошибиться в произношении иногда оказывается сильнее кулинарного любопытства. К такому выводу пришли эксперты международной платформы для туристов Omnio, опросившие тысячи путешественников.

Оказалось, что 33% респондентов хотя бы раз в жизни намеренно избегали заказа блюда, потому что не знали, как правильно произнести его название. Главные страхи — «тревожность по поводу произношения», стыд и боязнь привлечь нежелательное внимание. В результате вместо того, чтобы попробовать местный деликатес, туристы выбирают более привычные и безопасные позиции в меню.

Исследователи составили рейтинг самых «непроизносимых» блюд мира.

Абсолютным лидером стали китайские паровые пельмени сяолунбао (Xiaolongbao). 47% опрошенных признали, что это название для них — непреодолимый языковой барьер. На втором месте с 43% — корейские рисовые лепёшки ттокпокки (Tteokbokki). Третью строчку заняла итальянская паста ореккьете (Orecchiette) родом из Апулии — 21% респондентов затруднились произнести это слово. Четвёртое место досталось французскому десерту мильфей (Mille-feuille) с 18% голосов. Замыкает пятёрку провансальское рыбное блюдо буйабес (Bouillabaisse) — 14% опрошенных признали, что избегают его из-за сложного названия.

При этом эксперты отмечают: блюда, названия которых известны на международном уровне, воспринимаются как более простые и вызывают меньше сомнений. В их числе — севиче, ньокки, сувлаки, фо, брускетта, чоризо и рататуй.

Впрочем, проблема не только у зарубежных туристов. В России тоже есть свои «невыговариваемые» гастрономические хиты. В рейтинг самых необычных и сложных для произношения блюд вошли татарстанские эчпочмаки, удмуртские табани, псковские кокоры, карельские калитки и пермские посикунчики.

Главный вывод экспертов прост: не стоит позволять страху перед произношением лишать себя новых вкусов. В конце концов, можно всегда показать пальцем в меню или сказать официанту: «Мне вот это». Гастрономические приключения того стоят.