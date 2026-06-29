Почему турагенты ждут открытия нового отеля Riu на Пхукете

Турагенты активно обсуждают новый отель на Пхукете – RIU Palace Phuket 5*, который будет работать в формате all inclusive. Открытие гостиницы перенесли с июня на сентябрь, и представители розницы интересуются, с какого момента можно бронировать номера. Редакция TourDom.ru выяснила, чем отель интересен российским туристам.

Первый курорт испанской сети RIU в Таиланде расположится на первой линии пляжа Май Кхао на севере Пхукета и будет рассчитан на 500 номеров. По соседству находится национальный парк, а дорога от аэропорта окажется недолгой, около 15 мин.

Но интерес к проекту объясняется не только известным брендом.

«Гостиница с концепцией круглосуточного «все включено». Такой формат особенно востребован семьями с детьми», – рассказал TourDom.ru владелец туркомпании и DMC в Таиланде Travely Павел Неон.

All inclusive на Пхукете – редкость. Большинство гостиниц острова предлагают только завтраки или полупансион, а классический AI в турецком понимании есть только в считанных отелях. Причина проста: на Пхукет редко приезжают для того, чтобы сидеть на территории гостиниц. Инфраструктура на острове хорошо развита, и отдыхающие посещают кафе и рестораны вне отелей. Кроме того, многие предпочитают знакомиться с местной кухней, а не есть европейскую еду на шведском столе.

Однако спрос на all inclusive на Пхукете постепенно растет. Форматом интересуются уже не только семьи с детьми.

«Для российского рынка появление такого продукта очень своевременно. За последние годы наши туристы значительно переориентировались на Юго-Восточную Азию, и сегодня многие ищут качественную альтернативу Турции и Египту, но уже с привычной системой «все включено», - считает Павел Неон.

Высоко оценивают перспективы нового отеля и представители розницы. Гендиректор турагентства Ardi Tour Ольга Дылейко знакома с гостиницами RIU по поездкам на Ямайку и Шри-Ланку.