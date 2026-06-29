Что нужно знать о новых правилах въезда во Вьетнам

В редакцию TourDom.ru, а также в профессиональные чаты турагентов поступают вопросы о порядке въезда во Вьетнам после появления информации о предварительной электронной регистрации пассажиров (Pre-Arrival Information, PAI). В частности, туристы интересуются, что делать, если сайт миграционной службы не открывается, и можно ли заполнить необходимые данные уже по прилете в аэропорту.

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Поводом для обсуждения стали сообщения путешественников, вылетающих во Вьетнам в ближайшие дни. Один из туристов сообщил, что не смог открыть сайт для заполнения электронной формы. В ответ коллеги советуют попробовать другой браузер: по их словам, у большинства пользователей сервис работает без проблем. Корреспондент TourDom.ru также проверил работу сервиса миграционной службы Вьетнама. Форма открылась сразу и корректно функционировала в нескольких браузерах. Если сайт временно недоступен, имеет смысл повторить попытку позже или воспользоваться другим браузером либо устройством.

Впрочем, поводов для паники в любом случае нет: система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров работает в тестовом режиме. Заполнение онлайн-формы и получение QR-кода не являются обязательным условием для прохождения пограничного контроля.

Это означает, что если заранее зарегистрироваться не удалось, отказа во въезде по этой причине не будет. При этом в посольстве России во Вьетнаме отмечают, что прибывающим пассажирам следует быть готовыми при необходимости заполнить электронную декларацию по требованию сотрудников миграционной службы уже в аэропорту.

Ранее Департамент иммиграции Вьетнама объявил о запуске с 15 апреля пилотного проекта PAI в аэропорту Хошимина. С тех пор официальных сообщений о переводе системы в обязательный режим не публиковалось. Более того, на самом портале электронной регистрации отсутствует указание на то, что оформление является обязательным.

В то же время некоторые иностранные дипмиссии, включая посольство США во Вьетнаме, а также ряд авиакомпаний, в частности VietJet Air, рекомендуют пассажирам обязательно проходить предварительную регистрацию перед поездкой.

Поэтому оптимальная рекомендация следующая: если есть возможность, форму лучше заполнить заблаговременно, но не ранее чем за 72 часа до въезда. Процедура занимает всего несколько минут, а наличие QR-кода может ускорить прохождение формальностей в аэропорту.

Добавим, что, по оценке российских дипломатов, в перспективе электронная регистрация, вероятнее всего, станет обязательной. Новые требования, как ожидается, будут распространяться прежде всего на крупнейшие международные аэропорты страны — Ханоя, Хошимина, Камрани и острова Фукуок. Официально о введении обязательного порядка российские консульские учреждения пообещали сообщить дополнительно.