Путешественник рассказал, как в Индии относятся к россиянам

Путешественник из Перми Андрей Янкин рассказал, как в Индии относятся к России. О своих приключениях он поговорил с «Лентой.ру».

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Россиянин путешествует по Индии уже 12 лет и пришел к выводу, что у индийцев хорошее отношение к людям из России.

«В Индии правда любят русских, помнят, как им помогал Советский Союз», — утверждает он.

По словам Янкина, однажды его позвали на свадьбу главного полицейского Сарнатха только потому, что он приехал из России.

«Верили, что я принесу молодоженам благополучие. Однажды я ездил с группой в самый древний храм Индии. И брамин спросил, откуда мы. Мы ответили: «Раша» (на англ. Russia), на что он сказал: "Не Раша, а Ришия — страна верховных богов"», — объяснил он.

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