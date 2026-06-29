Какие страны популярны у россиян летом 2026 года

Спрос россиян на путешествия в Европу летом 2026 года, по данным туроператоров, не вырос, но есть три страны, ставшие более востребованными у соотечественников, чем в 2025-м. Их назвало туристическое информационное агентство RTN.

Так, в список любимых европейских направлений россиян вошли Италия, Греция и Черногория. Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян отметил, что пляжная Черногория популярна благодаря безвизовому въезду и доступным перелетам, даже со стыковкой. А Греция остается единственной страной Европы, сохранившей аккредитацию для туроператоров. Попасть туда можно несколькими путями. Например, через турецкие Даламан или Бодрум и далее — паромом на острова. Второй вариант — через материк со стыковками в Халкидиках.

Мурадян добавил, что по остальным странам Европы приходят индивидуальные запросы, чаще всего от VIP-клиентов, которые запрашивают комбинированные программы по нескольким локациям.

Добираются в Европу россияне с пересадками через Стамбул, Белград, Ереван, Баку, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби и Катар.

«Сроки рассмотрения по визам в целом увеличились, но связано это также с пиком летнего сезона, поэтому рекомендуем подаваться заранее. Средняя глубина бронирования сейчас составляет 80 дней», — рассказала директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис.

Ранее сообщалось, что из-за роста количества заявлений от россиян визовый центр Испании увеличил сроки их рассмотрения. До этого аналогичное решение принял визовый центр Италии.