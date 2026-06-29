Испания вслед за Италией увеличила сроки выдачи шенгенских виз
Испанский визовый центр BLS предупредил заявителей об увеличении сроков рассмотрения документов на шенгенские визы. Теперь ожидание решения может занять до 45 дней с момента поступления заявления в консульство.
В BLS объяснили изменения возросшим количеством обращений. В связи с этим путешественникам рекомендуют оформлять визу заранее и учитывать возможные задержки при планировании поездки.
Одновременно визовый центр напомнил о случаях мошенничества, связанных с записью на подачу документов. В компании подчеркнули, что сотрудники не взимают дополнительные платежи за ускорение рассмотрения заявлений, более раннюю запись или положительное решение по визе.
В BLS также призвали не переводить деньги на личные банковские счета и не покупать запись через посредников. Записаться на подачу документов можно только через официальный сайт визового центра. Кроме того, заявителям советуют всегда требовать чек при оплате дополнительных услуг.
В визовом центре отдельно подчеркнули, что решение о выдаче или отказе в визе принимает исключительно консульство Испании. Компания BLS не участвует в рассмотрении заявлений и не может повлиять на его результат.