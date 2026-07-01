В АТОР прокомментировали изменения в правилах приема документов на шенген

На этой неделе визовые центры сразу нескольких европейских стран сообщили об изменениях, которые коснутся россиян. Визовые центры Италии и Испании увеличили сроки рассмотрения документов до 60 и 45 дней соответственно, визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы по нотариальной доверенности, а в трех российских городах - Казани, Самаре и Уфе - визовые центры Венгрии временно приостановили прием документов. Но, как считают опрошенные "Российской газетой" эксперты, все эти изменения носят технический характер, связаны с сезонным спросом и возросшей бюрократической нагрузкой.

"Указанные меры носят технический характер. Их нельзя считать "ужесточением визового режима". На выездном турпотоке они не скажутся никак: поток туристов в страны Европы - мизерный, и давно. Говорить о каком-либо "эффекте для рынка" поэтому невозможно - его не будет", - сообщили "Российской газете" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Введенные изменения, по словам заведующего кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Романа Гареева, создадут дополнительный административный барьер, но вряд ли приведут к немедленному и резкому обвалу спроса.

"Основной эффект от нововведений Франции, Италии и Испании - это не запрет, а серьезное усложнение процедуры и удлинение сроков, что повлияет на привычное для рынка планирование спонтанных поездок. Если раньше итальянскую визу можно было получить в среднем за 40 дней, то теперь рекомендуемый срок подачи составляет до 60 дней, а испанскую - до 45 дней. Туристы, привыкшие к организованным групповым подачам через доверенности, теперь столкнутся с необходимостью личного присутствия большинства заявителей во Франции, что практически исключает пакетный сервис для семей и компаний", - сказал он.

Гареев также отметил, что меры носят скорее технический характер, связанный с высоким сезонным спросом и возросшей бюрократической нагрузкой, особенно на фоне отмены многократных виз, заставляющей россиян оформлять документы на каждую поездку. При этом, по его словам, уровень отказов остается крайне низким - например, у Франции он составляет всего 3,5%, что говорит о сохранении возможности въезда для добросовестных туристов.

"Что касается более радикальных изменений, они маловероятны в краткосрочной перспективе, а нынешние ужесточения не являются свидетельством последовательной политики тотального запрета. Европейские страны, заинтересованные в турпотоке, выступают против полного разрыва, и введение эмбарго потребовало бы консенсуса всех стран шенгена, что сейчас невозможно. Вместо прямого запрета наблюдается тренд на точечные и технические ограничения: страны действуют через административные процедуры - увеличение сроков, ужесточение требований к подаче и закрытие отдельных центров, как это сделала Венгрия в Казани, Самаре и Уфе. Это позволяет снизить количество выдаваемых виз без принятия политически чувствительных решений на уровне всего Евросоюза", - считает эксперт.

При этом, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), приостановка приема документов в визовых центрах Венгрии в Казани, Самаре и Уфе связана с техническими причинами и скоро возобновится. По словам представителя компании ITM group, это временная мера, связанная с плановым техническим переустройством и модернизацией оборудования в региональных визовых центрах.

Об изменениях

О том, что визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы на визу по нотариальной доверенности, 30 июня сообщили в АТОР. В ассоциации пояснили, что теперь заявителям придется приходить на подачу лично, даже если документы и запись для них готовят специалисты. Турагентства и визовые специалисты по-прежнему могут помогать с подготовкой документов и поиском записи, но сама подача в большинстве случаем становится личной обязанностью туриста.

С 12 мая прием документов через третьих лиц прекратили итальянские визовые центры VMS и Almaviva. Причиной тому стал арест посла Италии в Узбекистане, который, как выяснилось, тайно продавал россиянам долгосрочные шенгенские визы. Подача по аккредитации, как поясняли в АТОР, сохранилась только для нескольких компаний, но при условии бронирования полноценного тура (с авиабилетами, отелем и страховкой).

Кроме того, 25 июня визовый центр Италии VMS сообщил об увеличении сроков обработки документов на получения визы для россиян до 60 дней. Следом, 29 июня, об увеличении сроков рассмотрения заявлений на получение шенгенских виз до 45 дней сообщил и испанский визовый центр BLS International.

Также 29 июня стало известно о том, что генеральное консульство Венгрии временно приостановило прием документов на оформление визы в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. В АТОР отмечали, что в остальных российских регионах подача документов на венгерскую визу идет в штатном режиме.