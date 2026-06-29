Чтобы увидеть нечто необычное, не нужно лететь в экзотические страны. Страны СНГ готовы удивлять туристов. Как и где лучше провести отпуск, узнала корреспондент «МИР 24 Анна Деркач.

Рыбацкую деревню в селе Шумашь под Рязанью туристы прозвали «маленькой Норвегией. Яркие домики на берегу озера действительно создают ощущение скандинавской сказки. А главная точка притяжения это, конечно же, маяк, откуда открываются просто фантастические виды.

Почувствовать дух Скандинавии, не покидая Россию. Внутри откуда-то даже запах моря. Несмотря на декоративный статус, рязанский маяк получил широкую известность среди путешественников. Даже вошел в топ-10 маяков России. С маяка видно не только саму деревню и окрестности, но и остров в форме сердца. Он находится прямо посередине одного из озер.

Анастасия Фролова туристка «В Рязани очень необычное небо, можно прямо сказать, что рязанское. Здесь можно все это разглядеть, насладиться красотами в полной мере».

Домики двухэтажные на компанию или семью. На территории парковка, ресторан, зона для пикника, лодочная станция. Трансфер до отеля во время половодья.

Отдых на природе с удобствами отеля модное направление туризма: гламурный кэмпинг, он же глэмпинг. Палатка уже стоит, она просторная, утепленная, вместо спального мешка настоящая кровать.

Средняя цена за сутки в глэмпинге девять тысяч рублей. Зависит от сезона, региона и вида отдыха. Например, любители экстрима в Кабардино-Балкарии могут отдохнуть вполне бюджетно: ночь в палатке или отдельно стоящем домике от одной до шести тысяч.

Летом Чегемское ущелье притягивает тысячи туристов. В этом сезоне запустили новые экскурсионные маршруты. Каскадные водопады, Чегемский каньон и загадочное село Эльтюбю часы там якобы ломаются, продукты не портятся, а люди не стареют.

В топе самых популярных мест внутри страны Алтай и Карелия, Калининградская область, Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Согласно данным ВЦИОМ, 90% россиян ассоциируют идеальный отпуск с отдыхом у моря.

Этим летом в Краснодарском крае отдохнут девять миллионов человек. Каждый шестой гостиничный номер в стране находится именно в этом регионе. Недельный тур на двоих без перелета обойдется от 100 до 130 тысяч рублей.

Анна Иванова отдыхающая «Море замечательное и чистое, конечно, сегодня было много медуз, но очень тепло. Нам нравится, купаемся, отдыхаем».

Геленджик этим летом популярнее Сочи и Анапы. Чистое море, уютные набережные, с пляжами полный порядок. Прямо на набережной открылся первый в России винный город.

Олег Карачев бренд-шеф сети ресторанов «Местные блюда и продукты – борщ кубанский, черноморская барабуля, бриллиант Черного моря – это черноморская камбала, которая жарится на кукурузной муке».

Среди популярных зарубежных направлений страны СНГ. Интерес к соседям вырос на 10%. Причем половина всех броней по Содружеству приходится на Беларусь. Брестская крепость, замки, Беловежская пуща, гастрономические и шопинг-туры. В Беларуси работают многие бренды, ушедшие из России.

Санатории республики отдельный хит. Путевки в них дешевле, чем в российские. При этом в Беларуси сохранилась мощная «советская система санаторного лечения с серьезной медицинской составляющей.

Татьяна Королькова начальник отдела продаж, приема и размещения санатория «Отдых в санатории стал популярен среди молодых семей, молодых людей, потому что здоровье на сегодняшний день – это важный аспект нашей жизни».

В Грузию едут прикоснуться к истории. Ей больше тысячи лет. Древний Тбилиси с серными банями, пещерные города, вырубленные в скалах еще до нашей эры, монастырь, воспетый Лермонтовым, и Кахетия родина виноделия, которому восемь тысяч лет.

Доступная цена плюс экзотика причина, по которой россияне едут отдыхать в Армению. Колоритный Ереван, древние храмы, горные пейзажи, кристально чистые озера. Летом на озеро Севан приезжают десятки тысяч отдыхающих. Недельный отпуск для двоих в гостинице среднего уровня 60-80 тысяч рублей. Из развлечений катамараны, лодки и сапы. Для любителей острых ощущений гидроциклы, вейкбординг, флайборд.

Мальдивы дорого и долго, Анталья приелась, а вот Каспий новая точка притяжения. Азербайджан, который всегда воспринимался экскурсионным, продвигают как пляжное направление. В 30 километрах от Баку вырос новый город-курорт. Десятки отелей, ресторанов, спортивных и развлекательных площадок. 80% постояльцев россияне. Цель на этот год миллион туристов из России.

Главные магниты Центральной Азии Узбекистан и Таджикистан. Древние Самарканд, Хива, Бухара, Худжанд, Истаравшан, восточные базары, пустыня и кочевники часть истории Великого Шелкового пути.

«У меня до 30 видов абрикоса, несколько видов фисташек, миндаль и изюм. Сами выращиваем, собираем и делаем. Если вы хотите вкусные и экологически чистые фрукты, приезжайте в Таджикистан, - поделилась продавец Мадина Махмудова.

В Казахстане инновации встречаются с тысячелетней историей. Здесь и мистические каменные истуканы, и «марсианские пейзажи, и самый цифровой курорт в содружестве Карагай. У этой сибирской Швейцарии собственное мобильное приложение и умное управление территорией. Итог минимум присутствия персонала и никакого навязчивого сервиса.

«Многие говорят: я не хочу звонить, я не хочу общаться, я не хочу писать. То есть вот эта бесконтактная история про то, что гость будет взаимодействовать с сотрудником курорта только непосредственно в момент оказания услуги, - пояснил руководитель отдела пиар горного курорта Максим Козлов.

Кыргызстан редкое направление, где на одном курорте есть и пляж, и горы, и местный колорит. Главная туристическая мекка Иссык-Куль высокогорное соленое озеро в окружении заснеженных пиков Тянь-Шаня. В прошлом году появился новый туристический центр в Балыкчы с длинным пирсом в 300 метров.

«Чище стало, появился пирс, появились разные развлечения и для детей, и для взрослых, - рассказала отдыхающая Айгерим Омурбекова.

Пансионаты подходят для отдыха с детьми. Пляжи песчаные, вход пологий. Цены на жилье ниже, чем на российских курортах: от тысячи до 13 000 рублей в сутки. Кроме отдыха у воды, российские туристы любят знакомиться с природой и историей: посещают музей петроглифов, каньон Сказка, город Каракол и его Свято-Троицкую церковь.

Этим летом российские туристы могут улететь прямыми рейсами в 35 стран мира. Почти треть из них страны СНГ. В Содружестве все просто: без виз и языкового барьера. А главное там всегда рады гостям, там умеют удивлять и туда хочется возвращаться.