В Абхазии введут штраф за порчу туристами местного символа

Власти Ткуарчалского района Абхазии ввели штраф за порчу гортензий в Ткуарчале, Акармаре и на туристических маршрутах района. Поводом стали частые случаи, когда гости республики срывают цветы и ломают кусты.

© tourdom.ru

Штраф за повреждение гортензии составляет 5 тыс. руб., и администрация не исключает, что сумму могут увеличить. Гортензия в районе официально считается местным символом.

Дополнительной мерой станет публикация фото и видео нарушителей – чиновники планируют выкладывать такие материалы в открытый доступ. Жителей и туристов просят бережнее относиться к растениям на маршрутах.

Похожий запрет действует в Сочинском национальном парке – там за сбор растений из Красной книги на охраняемой территории грозит штраф до 900 руб. за цветок. Сумма в Абхазии выше, но и статус растений разный: в Сочи это виды под угрозой исчезновения, а гортензия – декоративный кустарник, который выращивают специально для туристов.