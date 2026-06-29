На летние поезда из России в Абхазию почти закончились билеты

Около 90% билетов на поезда, курсирующие из России в Абхазию, уже выкуплены до конца летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги.

Сейчас пассажирское сообщение между государствами обеспечивается составами из Москвы и Санкт-Петербурга, а также электропоездом «Диоскурия», который курсирует из района Сириуса. Осенью ожидается и запуск туристического поезда «Рица».

Пик спроса традиционно приходится на июль и август, период массового летнего отдыха. В железнодорожной компании уточнили, что интерес к направлениям остается стабильно высоким: реализовано уже более 90% мест, в продаже осталось порядка 10% билетов.

Впрочем добраться до Абхазии туристы могут не только поездами. Самый популярный вид транспорта – автомобильный. Кроме того, с 2025 года аэропорт Сухума принимает рейсы из ряда российских городов, включая Москву, Нижний Новгород, Уфу, Ханты-Мансийск и Минеральные Воды. Также из Сочи до столицы республики до осени ходит «Комета».

Ранее министр туризма Абхазии Астамур Логуа отмечал, что старт летнего сезона оказался несколько сложным, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, туристическая отрасль республики рассчитывает в 2026 году преодолеть отметку в 2 млн туристов. При этом в 2025-м за 12 месяцев Абхазию посетили около 1,88 млн гостей.