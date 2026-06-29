В АТОР напомнили о правилах въезда в страны ближнего зарубежья

Россиянам для въезда в большинство стран ближнего зарубежья не нужна виза, но по ряду направлений необходим загранпаспорт, а где-то - достаточно и внутреннего, напомнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"Для въезда в большинство стран СНГ и соседние государства россиянам виза не нужна. Но есть нюансы. Где-то нужен загранпаспорт, где-то хватит внутреннего, а в одну страну без приглашения не попасть", - рассказали в АТОР.

Например, въехать в Беларусь можно без визы, по внутреннему российскому или загранпаспорту - на выбор туриста. Дети до 14 лет могут попасть в эту страну только по загранпаспорту. Находиться в Беларуси можно до 90 дней.

Если вы летите на самолете в Армению, то вам подойдет внутренний российский или загранпаспорт (при вылете из РФ, Казахстана, Беларуси и Киргизии). По суше можно въехать только по загранпаспорту. Дети до 14 лет, в случае полета на самолете, могут пересечь границу по пятилетнему загранпаспорту родителей (если туда вписаны сведения о ребенке и его фото) либо по собственному загранпаспорту. По суше дети могут въехать только по своему загранпаспорту. В стране можно находиться не более 180 дней суммарно в течение года.

В Грузию можно тоже попасть без визы, но по загранпаспорту (в том числе для детей). С 1 января 2026 года для путешествия в эту страну нужна медстраховка с покрытием от 30 тысяч долларов. Без визы в Грузии можно находиться до 365 дней.

В Казахстан можно въехать по внутреннему паспорту РФ или загранпаспорту (дети до 14 лет - только по своему загранпаспорту).

А вот для поездки в Туркменистан нужна туристическая виза, которую можно получить только по приглашению Государственной миграционной службы этой страны. Если приглашение есть, то визу можно оформить по прибытии в Туркменистан, на погранично-пропускном пункте или в международном аэропорте. Для этого в числе прочего надо будет предоставить загранпаспорт.