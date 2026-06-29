Россия лидирует по темпам роста турпотока в Шанхай

Туристический поток из России в Шанхай увеличился на 130% в январе - мае текущего года. Такие данные приводит городское управление культуры и туризма.

Порядка 292 тыс. посетителей из РФ прибыли в китайский мегаполис за пять месяцев. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия лидирует среди других стран.

При этом по числу посетителей Россия занимает второе место, уступая первое место Республике Корея. В январе - мае Шанхай посетили почти 448 тыс. человек, что на четверть больше, чем годом ранее.

Третье место заняли туристы из Таиланда. 244 тыс. тайцев приехали в Шанхай в первые пять месяцев этого года. Турпоток из азиатского королевства увеличился на 7,2%.

С января по май город зарегистрировал 4,38 млн прибытий туристов, что на 29% больше, чем в прошлом году.

Туристический поток из России в китайский город Шанхай в 2025 году вырос на 59%. Порядка 385 тыс. россиян посетили в прошлом году этот восточный мегаполис.