Морской планктон атакует российских туристов в Нячанге

Российские туристы, отдыхающие на курортах Вьетнама, столкнулись с неприятной ситуацией: на пляжах Нячанга зафиксировано нашествие морского планктона.

© runews24.ru

Отдыхающие сообщают о болезненных укусах, которые по ощущениям напоминают ожоги от крапивы. После контакта с водой на коже появляются мелкие волдыри и возникает сильный зуд.

Специалисты объясняют это сезонным увеличением популяции планктона в прибрежных водах региона. В связи с этим туристам рекомендовано воздержаться от купания в море. Для снятия аллергических реакций и облегчения симптомов отдыхающие используют антигистаминные препараты, специализированные мази и сок алоэ вера.