Туристы и турагенты жалуются на овербукинг у Turkish Airlines

Туристы и турагенты жалуются на овербукинг у авиакомпания Turkish Airlines на маршрутах из Антальи в Россию. На этой неделе о подобном заявлялось трижды.

«У меня 25 июня туристов не пустили на рейс TK-211 во Внуково – не хватает мест. И они полетели с пересадкой через Стамбул», – рассказала одна из агентов, уточнив, что всего в аналогичной ситуации оказались 26 человек.

Сами путешественники сообщили, что в аэропорту Антальи их перевезли из международного летнего терминала в зону внутренних вылетов, выдали каждому ваучер на 400 евро, а потом зарегистрировали на рейсы в Стамбул и Москву. При этом всех посадили в разные самолеты.

История повторилась 26 июня с другими туристами. А сегодня еще одна москвичка, летевшая с грудным ребенком, заявила, что ее по той же причине не пустили на борт в Анталье и отправили домой через Стамбул.

Редакция направила Turkish Airline официальный запрос, предложив прокомментировать ситуацию.

Некоторые турагенты считают, что компенсацию за подобное изменение маршрута нужно требовать с туроператора. Однако, по словам юриста Альянса туристических агентств (АТА) Марии Чапиковской, компенсацию за просрочку доставки пассажира в пункт назначения обязана выплачивать авиакомпания. Ответственность туроператора в таких случаях наступает, только если турист понесет убытки: например, опоздает на стыковочный рейс в России и ему придется покупать новые билеты.

Что же касается ваучеров, которые авиакомпания раздала не поместившимся в самолет россиянам, то это форма компенсации, которую авиакомпания может предложить, если турист добровольно соглашается уступить место (voluntary denied boarding). А во всех описанных историях речь шла о принудительном отказе от посадки (Involuntary denied boarding) – когда пассажиров не пустили на рейс против их воли. И в этом случае перевозчик должен выплатить денежную компенсацию, размер в Турции регулируется правилами Главного управления гражданской авиации и зависит от расстояния перелета. На международных рейсах от 1,5 до 3,5 тыс. км (в этот промежуток попадет и «плечо» от Антальи до Москвы) сумма составляет 400 евро (в лирах по актуальному курсу).

Помимо фиксированной компенсации, авиакомпания обязана предоставить выбор: полный возврат стоимости билета или альтернативный маршрут. На время ожидания положены бесплатные напитки, питание, а при необходимости – размещение в отеле и трансфер до него.

Чтобы все это получить, нужно потребовать у представителей перевозчика справку или отметку в посадочном талоне с указанием, что отказ произошел по причине овербукинга и против воли пассажира. Без такого документа доказать статус Involuntary denied boarding будет сложно.

При отказе или задержке выплаты билет, посадочный талон с отметкой, письменное подтверждение от авиакомпании, чеки на расходы в аэропорту на еду и отель вместе с официальной претензией можно направить перевозчику. Разумеется, если вы до этого не согласились на ваучер или другую компенсацию.