Появились доступные билеты в Шанхай из Москвы

Заметили в системах онлайн-бронирования интересные цены на перелеты по популярным у туристов дальним направлениям. Их можно найти у китайских перевозчиков.

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Авиакомпания Air China 16 июля доставит прямым рейсом из Москвы в Шанхай – мегаполис, удобный для старта экскурсионных маршрутов по Китаю. Обратный вылет через неделю, 22-го числа. Цена – 38,4 тыс. руб., включая багаж (здесь и далее приведены наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 28 июня. – Ред.).

На указанные даты скидку на билеты дает и «Аэрофлот», но стоимость на 9 тыс. руб. выше – от 47,6 тыс., а на соседние числа – от 55 тыс. руб.

А национальный перевозчик КНР China Eastern предлагает осенью относительно бюджетно слетать в Японию. Отправление из Москвы в Токио – 9 сентября, обратно – 27-го. Тариф, включающий два места багажа, – 45,7 тыс. руб.

Стыковка в Пекине на маршруте в Японию займет 5 часов, на обратном пути в российскую столицу – продолжительная, 21 час: туристы могут воспользоваться безвизом с Китаем, выйти из аэропорта в город, предварительно забронировав гостиницу для ночлега.

Ближайший по стоимости перелет в Японию на те же даты предлагает авиакомпания Etihad с пересадкой в Абу-Даби. Он на 20 тыс. руб дороже – от 74,9 тыс., включая перевозку чемодана.

Ранее мы писали об относительно бюджетных вариантах отправиться в ЮАР из Москвы.