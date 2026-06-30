Из Астрахани впервые стартовали регулярные рейсы в иранский Решт

С 28 июня авиакомпания Pouya Air впервые запустила регулярные авиаперевозки из Астрахани в иранский Решт. Эта постоянная полетная программа продлится до конца лета. Ранее чартерное авиасообщение в данном направлении уже организовывалось дважды - в июле 2022 и в октябре 2025 года.

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Как пояснили "РГ" в пресс-службе астраханского аэропорта, первым рейсом из Астрахани отправились 44 человека. Это почти стопроцентная заполняемость для воздушного судна вместимостью 45 пассажирских кресел. Через полтора часа точно по расписанию борт приземлился в иранском аэропорту.

"Рейсы будут выполняться по воскресеньям. На маршруте задействуют самолеты Embraer ERJ 145", - рассказали в пресс-службе, отметив, что прямые перелеты дадут возможность для развития деловых связей, туризма и экономики обеих стран.

Решт - это административный центр провинции Гилян. За свои климатические особенности он получил название "город дождей", а за узкие улочки с исторической застройкой, просторные парки и ухоженные площади с фонтанами - "Париж Ирана". В 40 километрах от него расположен главный порт республики на Каспийском море - Энзели. Это часть важного международного транспортного коридора "Север - Юг".

Исламская Республика Иран - основной внешнеэкономический торговый партнер Астраханской области. В регионе работают более 70 компаний с участием иранского капитала, в том числе крупный порт. Ежегодно через него проходят миллионы тонн грузов: орехи, фрукты, овощи, текстиль, цемент, древесина, бумага и картон.