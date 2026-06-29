Туристов отправят в Анталью с 15-часовой задержкой

Расписание AZUR air в Турцию, нарушенное вчера, по всей видимости, еще не восстановилось. По данным онлайн-табло аэропортов, авиакомпания переносит несколько рейсов на маршрутах в Анталью.

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В частности, на 15,5 часа откладывается отправление ZF 3040 из Турции в Екатеринбург. По расписанию Boeing 757 должен был покинуть Анталью сегодня в 04:10. Однако теперь, по информации сервиса flightradar24, ориентировочное время вылета – 30 июня в 19:42. В Кольцово туристов доставят, судя по онлайн табло, 30 июня в 02:10.

Соответственно сдвигается и рейс в обратном направлении. ZF 3039 повезет пассажиров из Екатеринбурга в Анталью 30 июня в 03:30, вместо 29 июня в 12:25 по графику. Туристы потеряют первый день отдыха на турецком курорте.

По данным аэропорта Внуково, отменен один из четырех сегодняшних рейсов AZUR air из Турции в Москву – ZF 3014. Ожидалось, что Boeing 757-200 привезет туристов из Антальи в 22:00. По сведениям flightradar24, рейс с таким номером вылетит завтра утром, в 08:25, во Внуково он приземлится в 12:25.

Можно предположить, что корректировки связаны со вчерашней ситуацией, когда один из бортов авиакомпании был задержан во Внуково для проведения дополнительного технического обслуживания.

Как пояснил редакции «ТурДома» представитель перевозчика, все пассажиры оповещены о новом времени вылета. Тем, кто находится за рубежом, продлевается проживание в гостиницах. Пассажиры, вылетающие из России, также обеспечиваются услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами.