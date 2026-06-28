Пассажирку рейса Анталья – Москва не пустили на борт с младенцем

Пассажирка рейса Turkish Airlines Анталья – Москва пожаловалась, что ее с грудным ребенком не пустили на рейс: после замены самолета в нем не хватило мест.

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По словам туристки по имени Евгения, на регистрацию пришли около 200 человек и только в аэропорту узнали, что придется лететь другим бортом, с меньшим количеством кресел. В результате нескольким из них, в том числе и ей, летевшей с младенцем, предложили другой маршрут с пересадкой в Стамбуле.

Женщина пыталась объяснить представителям авиакомпании, что для затяжного путешествия у нее нет с собой нужного количества детского питания и ради малыша она специально покупала билет на прямой рейс. Но ее доводы никого не убедили. При этом, по утверждению туристки, персонал позволял себе недоброжелательные высказывания в ее адрес. Претензии у Евгении вызвала и организация трансфера до Стамбула.

По ее словам, если бы они летели напрямую из Антальи, то уже были бы в Москве, а теперь из-за пересадки окажутся дома только ночью.