В Тунисе заявили о желании увеличить поток туристов из России

Тунис хотел бы, чтобы больше туристов из России приезжали в республику. Об этом ТАСС заявил временный поверенный в делах посольства Туниса в РФ Бешир Лангар.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы больше российских туристов приезжали в Тунис", - отметил он.

По словам дипломата, сейчас в Тунис "есть два прямых рейса в неделю из Москвы и четыре рейса в неделю из Санкт-Петербурга".

"Проблема сегодня в доступности самолетов и возможности [туристических] компаний их арендовать", - добавил Лангар.

В 2025 году количество российских туристов, посетивших Тунис, достигло 50 тыс. человек, увеличившись почти в 3 раза по сравнению с 2024 годом.

С 2014 года граждане РФ могут въезжать в Тунис и пребывать на его территории до 3-х месяцев в безвизовом режиме.