Появилась возможность сэкономить на отдыхе в Турции

В системах бронирования можно обнаружить туры на курорты Анталийского побережья Турции с вылетом из Москвы в начале июля. В некоторых бюджетных отелях можно отдохнуть неделю по цене от 44 тыс. руб. на человека.

Такова, например, стоимость тура на 7 ночей (8 дней) с проживанием в Viva Beach Hotel 3* в курортном поселке Махмутлар (Аланья), через дорогу от собственного пляжа. Отправление из Шереметьево 8 июля. Отдых в стандартном номере на «все включено» обойдется в 88 тыс. руб. на двоих или в 44 тыс. на человека.

Другой экономичный вариант – Kleopatra Smile Hotel 3* в Аланье. За 7-дневный турпакет с 15 июля туристы заплатят 90 тыс. руб. на двоих. Правда, надо иметь в виду: в стоимость включены только завтраки.

Впрочем, если рассматривать для отдыха популярные отели категории 4–5*, за турпакет придется отдать заметно больше. Например, тур в Mirada del Mar 5* в начале июля стоит от 240 тыс. руб. на двоих при размещении в standard comfort land view. Вылет из Москвы – 8 июля. За тур с проживанием в Selectum Family Resort Side 5* с вылетом 12-го туристы заплатят 225 тыс. руб., проживание в стандартном номере в главном корпусе, питание ultra all inclusive.

В 290 тыс. руб. обойдется недельная поездка в Nirvana Cosmopolitan в Кунду (Анталья) с 8 июля. За ту же сумму – 285 тыс. руб. – предлагается тур в Sherwood Exclusive Lara, вылет из Москвы 2-го числа. Отдых в отеле Ethno Hotel Belek стоит от 530 тыс. на двоих.

Отметим, если сравнивать стоимость туров в востребованные «пятерки» на курортах Антальи в начале и середине июля и в начале сентября, отдых осенью окажется немного доступнее. Например, недельный тур на двоих в Sherwood Exclusive Lara с вылетом из Москвы 4 сентября обойдется в 277 тыс. руб. на двоих, то есть на 6% дешевле, чем при заезде 2 июля. За турпакет в Ethno Hotel Belek с отправлением 6 сентября туристы заплатят на 11% меньше по сравнению с июлем – 470 тыс. руб.