На сафари в Африку теперь можно съездить гораздо дешевле

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные варианты перелетов из российской столицы в ЮАР. Их выставили на продажу ближневосточные перевозчики.

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Предложения подойдут туристам, готовым отправиться осенью в длительную поездку, продолжительностью чуть менее месяца. Авиакомпания Qatar Airways доставит в Йоханнесбург 24 сентября, обратно – 19 октября за 52,3 тыс. руб., что относительно бюджетно для дальнего маршрута (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 27 июня. – Ред.).

В цену включено два места багажа по 23 кг. Пересадки в Дохе займут чуть более 2 часов, а общее время в пути в одну сторону – не более 17 часов.

На те же даты билеты Москва – Йоханнесбург – Москва за 50,8 тыс. руб. есть у авиакомпании Etihad.

Однако в тариф включена только ручная кладь, за багаж придется доплатить 7,2 тыс. руб. Кроме того, стыковки в Дохе более продолжительные – 6,5 часов на пути туда и 7 часов при возвращении, соответственно, перелет в ЮАР займет 20,5 часа, а обратно – 21 час.

Туристов, желающих провести в Южной Африке новогодние каникулы, возможно, заинтересует предложение авиакомпании Air Tanzania. Вылет из Внуково 29 декабря, а из Йоханнесбурга в Москву – 18 января. Цена, включая перевозку двух чемоданов весом до 23 кг, – 76,9 тыс. руб.

На пути туда стыковка в Дар-эс-Саламе – 12 часов плюс короткая техническая посадка в Занзибаре, на обратном – пятичасовая пересадка.

У других перевозчиков цены билетов на те же даты начинаются от 104 тыс. руб.