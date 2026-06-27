Москва и Шэньчжэнь будут вместе развивать туризм

Представители Москвы и Шэньчжэня – одного из крупнейших городов и технологических центров Китая – заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Церемония прошла в рамках визита китайской делегации в российскую столицу.

"Подписанный документ – часть последовательной работы по развитию туристического потенциала Москвы и укреплению партнерских отношений с Китайской Народной Республикой. Соглашение позволит увеличить взаимный турпоток и сформировать новые предложения для путешественников", – отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, стороны договорились о расширении контактов между специалистами индустрии гостеприимства двух городов, проведении совместных выставок, форумов и деловых миссий, обмене лучшими практиками и продвижении проектов с использованием цифровых сервисов.

Шэньчжэнь считается одним из самых динамично развивающихся городов Китая. Он привлекает туристов футуристической архитектурой, современными культурными и общественными пространствами.

Рост турпотока из Китая в Москву

В первом квартале 2026 года столицу посетили почти шесть миллионов туристов. Свыше 550 тысяч из них приехали из-за рубежа, что на пять процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года. Число путешественников из государств дальнего зарубежья увеличилось на 12 процентов.

Примерно половина турпотока из стран дальнего зарубежья пришлась на граждан Китайской Народной Республики. Количество китайских путешественников, посетивших Москву в первом квартале этого года, выросло на треть. Следом идут Индия и Турция.

Ранее представители Москвы подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации с государственной компанией – технологическим оператором Сан-Паулу, крупнейшего города и экономического центра Бразилии. Документ предполагает совместное развитие сферы цифровой трансформации, обмен опытом в расширении возможностей электронных платформ и внедрении передовых технологий, а еще стимулирование налаживания контактов в деловых кругах, проведение совместных семинаров и конференций.