Туристов призывают не затягивать с довнесением денег за туры за границу

Вчера, 26 июня, Банк России установил на текущие выходные и понедельник курс доллара США на уровне 77,06 руб. Это почти на 1,5 руб. выше, чем днем ранее. А с 10 июня российская валюта потеряла в цене к американской более 5 руб. Евро вырос до 87,40 руб. – на 1,6 руб. за день и на 4,6 руб. за последние две с половиной недели.

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Некоторые турагенты призывают туристов поторопиться с бронированием туров за границу, так как «завтра они подорожают и неизвестно когда курс упадет». Под постом в тг-канале «Крыша ТурДома», в котором мы опубликовали одно из таких видеообращений, реакцию «огонек», означающую согласие с подобным мнением, поставили 50 наших подписчиков. Впрочем, в комментариях к посту есть и такая ремарка:

«Обычные спекулятивные игры. Просто посмотрите на волатильность валюты хотя бы за последние годы».

Действительно, с начала 2026-го доллар колебался в широком диапазоне – от 70,79 руб. на минимуме 22 мая до 84,83 руб. на максимуме 20 марта. Финансовые аналитики осторожно строят прогнозы по дальнейшей валютной динамике – слишком много неопределенностей, как экономических, так и геополитических. Что же касается стоимости туров за границу, то валютный курс – существенный, но не единственный влияющий фактор. Цены турпакетов зависят, например, еще и от наличия или отсутствия тарифных акций от гостиниц или зарубежных принимающих компаний, а в решающей степени от соотношения спроса и предложения.

В условиях наметившегося в последние дни падения рубля туристам, у которых уже забронированы, но только частично оплачены туры за границу, турагенты рекомендуют не затягивать с внесением денег до полной стоимости.

«Обзвонили всех клиентов, у которых была рассрочка. Доплаты сразу переводим туроператорам», – пишут в комментариях к посту в «Крыше ТурДома» представители туррозницы.

Конечно, вносить ли спешно суммы до полной цены турпакета или же подождать (если сроки до предстоящей поездки позволяют), надеясь на новый цикл укрепления рубля, решают сами туристы.

Внутренние валютные курсы, по которым туроператоры пересчитывают из долларов в рубли стоимость туров за границу, на текущие выходные следующие: у TEZ TOUR – 79,40 руб.; у Space Travel – 80,14 руб.; у «Интуриста» – 79,37 руб.; у «Русского Экспресса» – 80,15 руб.; у LOTi – 79,45 руб.; у PAC GROUP – 80,91 руб.; у Fun&Sun – 82,0 руб.; у Coral Travel и Sunmar – 82,05 руб.; у Anex – 82,07 руб.; у Pegas Touristik – 82,26 руб.; у Библио-Глобуса – 82,46 руб.

Евро стоит у туроператоров от 90,0 до 93,52 руб.