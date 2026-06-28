Названо количество безвизовых для россиян стран

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости сообщили, что на сегодняшний день россияне располагают безвизовым доступом в 76 государств. Если же учитывать страны с упрощенным визовым режимом, включая те, где виза оформляется по прибытии, то их число возрастает до 93.

Среди европейских направлений, не требующих визы, — Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, а также ближнее зарубежье: Грузия, Абхазия и Южная Осетия. Распределение таких стран по регионам выглядит следующим образом: более трети (34,5 процента) находятся в Азии, 21 процент — в Африке, около 18 процентов — в Америке, менее 13 процентов — в Океании и столько же — в Европе.

В Азии в безвизовом порядке можно посетить Китай, Вьетнам и Индонезию. На Ближнем Востоке — ОАЭ, в Африке — Намибию, Сейшелы и ЮАР, в Южной Америке — Бразилию, Аргентину, Колумбию и Венесуэлу. Также открыты некоторые направления в Океании.

Ранее россияне назвали любимые направления летнего отдыха внутри страны. Самым популярным курортным городом стал Адлер в Краснодарском крае.