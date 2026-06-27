Туристы возмущены сроками возврата денег за ближневосточные туры

Туристы возмущаются длительными сроками возврата средств за поездки в страны Ближнего Востока, отмененные из-за ирано-израильского конфликта. Выплаты из фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров клиенты смогут получить не раньше ноября, сообщил руководитель ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

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Действительно, выплаты из ФПО распространяются на туры с датой начала поездки с 28 февраля по 31 марта 2026-го. Это следует из распоряжения правительства, разрешившего использовать средства фонда. Если считать с момента отмены тура и подачи заявления, то туристы будут ждать возврата до 8–9 месяцев.

Такое ожидание устраивает далеко не всех.

«Условные 200 тыс. руб., уплаченные в ноябре 2025 года (если покупал заранее) за тур в Дубай, к октябрю 2026-го превратятся в половину с учетом инфляции», – написал один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Другой иронизирует:

«А можно я тоже буду оплачивать туры в течение 6 месяцев после возвращения с отдыха, но без переплат и по фиксированной цене, установленной за 3 месяца до вылета?»

Столь продолжительные сроки связаны не с желанием туроператоров затянуть процесс, а с требованиями законодательства. По словам Александра Осауленко, порядок использования средств ФПО жестко регламентирован и не допускает ускоренной процедуры.

После того как правительство разрешает использовать деньги фонда, у туроператоров есть до 6 месяцев на прием заявлений от клиентов и формирование единого реестра. Затем документы передаются в «Турпомощь», где совместно с профильными ведомствами проверяют каждое обращение. Такая процедура необходима, чтобы подтвердить право на компенсацию, исключить дублирование требований и предотвратить мошенничество.

Лишь после завершения проверки и утверждения итогового реестра начинается перечисление средств туристам. Именно поэтому первые выплаты ожидаются не раньше ноября.

О длительности процедуры в отрасли предупреждали еще весной. Тогда Александр Осауленко отмечал, что подготовка реестров – «кропотливая работа», поскольку необходимо проверить сведения по каждому туристу. Кроме того, часть клиентов на тот момент еще находилась за границей или вела переговоры с туроператорами о переносе поездок.

Прием заявок от туроператоров на использование средств ФПО завершился в апреле. По данным «Турпомощи», воспользоваться этим механизмом решили 18 компаний. Общий объем их накоплений в фондах – 2,9 млрд руб.

При этом далеко не все эти средства будут направлены на компенсации. По словам главы «Турпомощи», опыт пандемии показывает, что фактические выплаты обычно не превышают половины накопленных денег. Причина в том, то некоторые туристы могут изменить свое решение – перенести тур на более поздний срок или заменить направление.