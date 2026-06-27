Топ-9 малоизвестных чудес древнего мира, которые стоит увидеть каждому туристу

Хотя большинству людей хорошо известны Семь чудес древнего мира, описанные еще много веков назад эллинскими путешественниками, существует немало других древних сооружений и памятников, не менее достойных внимания. Многие из них сохранились до наших дней.

© Naked-Science.ru

Фото: Naked-Science.ru

Баальбек, Ливан

История Баальбека насчитывает не менее 11 тысяч лет. За это время город пережил доисторическую эпоху, хананейский, эллинистический и римский периоды.

В 332 году до нашей эры город был завоеван Александром Македонским и получил новое имя — Гелиополь, войдя в состав эллинистического мира. Почти три столетия спустя регион был присоединен к Риму при Помпее, в 64 году до нашей эры. Именно римляне возвели здесь храм Юпитера и храм Вакха, которые в 1984 году были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Строительство храмового комплекса продолжалось более двух столетий, оставив после себя грандиозные сооружения, сохранившиеся до наших дней. Колонны храма Юпитера поднимаются на высоту 20 метров, а расположенный рядом храм Вакха славится богатейшими орнаментами и скульптурным убранством.

Деринкую, Турция

Деринкую — подземный город в Турции, который когда-то служил убежищем для двадцати тысяч человек. Это крупнейший раскопанный подземный город страны и один из нескольких известных комплексов региона Каппадокия, уходящий примерно на 85 метров в глубину.

Как и многие другие подземные комплексы Каппадокии, он располагал всем необходимым для жизни: часовнями, винными и масляными прессами, кладовыми, погребами и конюшнями. Археологи также обнаружили просторный сводчатый зал, который, вероятно, использовался в качестве религиозной школы.

Самые ранние пещеры могли быть вырублены фригийцами еще в VIII–VII веках до нашей эры. Однако именно грекоязычные христиане региона значительно расширили город, превратив его в убежище от арабских набегов во время арабо-византийских войн, продолжавшихся приблизительно с 780 по 1180 год нашей эры.

Руины Нан-Мадола

Нан-Мадол — древний город, построенный прямо на коралловом рифе. В период между 1200 и 1700 годами он был важнейшим духовным и политическим центром коренных жителей острова Понпеи. Город служил крепостью, важным административным центром, рынком и религиозным сердцем острова.

На пике своего развития Нан-Мадол был столицей династии Сауделер, правившей всеми примерно 25 тысячами жителей Понпеи. Его нередко сравнивают с Венецией: через город проходит сеть приливных каналов, пересекающих многочисленные островки и кварталы.

Со стороны кажется, будто город плавает на воде. Его стены образованы тщательно обработанными базальтовыми блоками, уложенными друг на друга. Некоторые из этих камней сравнительно невелики, однако другие весят до 45 тысяч килограммов, что наглядно свидетельствует о колоссальных усилиях, потребовавшихся для строительства города.

Фото: Naked-Science.ru

Ньюгрейндж, графство Мит, Ирландия

Ньюгрейндж — курган эпохи каменного века, сооруженный земледельцами долины Бойн около 3200 года до нашей эры. Это делает его древнее Стоунхенджа и Великих пирамид Гизы.

Диаметр сооружения составляет 85 метров, высота — около 13 метров, а общая площадь достигает примерно одного акра. Внутрь ведет проход длиной 19 метров, заканчивающийся камерой с тремя нишами.

Первоначально археологи считали Ньюгрейндж проходной гробницей, однако сегодня многие исследователи полагают, что он выполнял также функции древнего храма. Масштаб работ и количество затраченных ресурсов свидетельствуют о существовании высокоорганизованного общества с развитым разделением труда, способного осуществить столь грандиозное строительство.

Каменная резьба в пещерах Аджанты

Пещеры Аджанты и Эллоры на западе Индии представляют собой выдающиеся религиозные памятники древности.

Самые ранние сооружения Аджанты относятся ко II–I векам до нашей эры и связаны с буддизмом. В V–VI веках нашей эры здесь появились новые, значительно более богато украшенные пещеры. Скульптуры и настенные росписи Аджанты считаются одним из величайших достижений буддийской скальной архитектуры.

Пещеры Эллоры, в свою очередь, включают 34 монастыря и храма, посвященные различным религиям — буддизму, индуизму и джайнизму. Такое религиозное многообразие даёт ценное представление об обществе древней Индии и ее традициях веротерпимости.

Комплекс протянулся более чем на два километра и был высечен в отвесной базальтовой скале. Все его памятники создавались в период между 600 и 1000 годами нашей эры.

Египетский лабиринт

Египетский лабиринт представлял собой сложное архитектурное сооружение, расположенное у основания пирамиды Аменемхета III в Хаваре.

Построенный Аменемхетом III — шестым фараоном XII династии, — лабиринт датируется приблизительно 1800 годом до нашей эры. Хотя большая часть комплекса разрушена, археологи полагают, что он мог представлять собой сеть погребальных храмов, подобных тем, что возводились рядом с другими египетскими пирамидами.

Предполагается, что общая площадь лабиринта составляла около 28 тысяч квадратных метров. После раскопок 1888 года египтолог Флиндерс Петри пришел к выводу, что в северной части комплекса находились девять святилищ, расположенных за двадцатью семью колоннами.

Великий зиккурат Ура, Ирак

Зиккурат Ура, название которого переводят как «храм, чье основание излучает сияние», представляет собой неошумерский храмовый комплекс, построенный в XXI веке до нашей эры, в эпоху ранней бронзы, и восстановленный царём Набонидом в VI веке до нашей эры.

Его первоначальным строителем был царь Ур-Намму, посвятивший сооружение месопотамскому богу Нанне, известному также как Син.

Точная высота зиккурата остается предметом споров, однако археологи считают, что его длина составляла около 64 метров, ширина — 45 метров, а высота превышала 30 метров.

Остатки сооружения были раскопаны в 1920–1930-х годах. В 1980-х годах Саддам Хусейн распорядился восстановить часть фасада и лестницы. Сегодня Великий зиккурат Ура считается одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников неошумерского города Ур.

Гроты Лунмэнь, Китай

Созданные в эпоху Северной Вэй и династии Тан, гроты Лунмэнь содержат одну из крупнейших и наиболее изысканных коллекций китайского искусства. Эти памятники, посвященные буддизму, считаются вершиной китайской каменной скульптуры. Комплекс включает более 2300 ниш и пещер, протянувшихся более чем на километр вдоль величественных известняковых утёсов.

Здесь находится почти 110 тысяч буддийских статуй, свыше 60 ступ и около 2800 высеченных надписей. Самые ранние работы относятся к концу V — началу VI века, а наиболее интенсивное создание скульптур продолжалось до середины VIII века.

Два художественных направления — ранний стиль Центрального Китая и более поздний Великий танский стиль — оказали значительное влияние на развитие искусства не только в Китае, но и далеко за его пределами.

Фото: Naked-Science.ru

Тикаль, Гватемала

Национальный парк Тикаль на севере Гватемалы относится к редкой категории объектов Всемирного наследия, признанных одновременно за культурную ценность и природное богатство.

Его территория охватывает 57 600 гектаров болот, влажных тропических лесов, пальмовых рощ и саванн. Здесь находятся тысячи археологических памятников майя, датируемых периодом от 600 года до нашей эры до 900 годанашей эры.

Археологический комплекс Тикаля считается одним из важнейших сохранившихся центров цивилизации майя. Его городское ядро занимает около 400 гектаров и включает храмы, дворцы, церемониальные платформы, жилые постройки, площадки для игры в мяч, дороги и террасы.

Многие сохранившиеся памятники украшены каменной резьбой и настенными росписями, рассказывающими об истории города и его связях с соседними городами-государствами.