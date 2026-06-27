Горный Алтай, Вьетнам и Китай: куда едут отдыхать сибиряки в 2026 году

Туристические предпочтения жителей Сибири меняются, но не кардинально – скорее переформатируются, обретая новые смыслы. Эксперты фиксируют устойчивый интерес как к российским направлениям, так и к странам Азии.

«Горный Алтай – туристический мастхэв каждого сибиряка. Калининград – путешествие мечты. Сочи – топ среди направлений в любом сезоне. Санкт-Петербург – излюбленное направление для групповых поездок и MICE-туров. Среди зарубежных направлений Вьетнам – абсолютный хит, Китай – также очень популярное и любимое направление», – рассказала Юлия Малецкая, представитель туристического агентства.

Китай в этом году привлекает особое внимание. Из Новосибирска открыт прямой рейс в Сиань – один из крупнейших исторических и культурных центров страны. Многие туристы совмещают его с посещением Шанхая: между городами курсирует скоростной поезд, дорога занимает чуть более пяти часов. Дополнительный стимул – регулярные распродажи авиабилетов в КНР.

«В 2026 году и индивидуальные туристы, и бизнес-путешественники, и туристические группы уделяют большое внимание безопасности и комфорту поездки. Максимально продумывается логистика: насколько удобен путь, какова вероятность закрытия воздушного пространства, в каком случае поезд приоритетнее авиаперелета, а где лучше отказаться от путешествия на авто», – отмечает Юлия Малецкая.

Стоимость отдыха варьируется в широком диапазоне. Как пример – поездка на Горный Алтай летом 2026 года: аренда дома для группы обходится от 20 тысяч рублей в сутки, авиабилеты из Новосибирска – около 13 тысяч рублей на человека туда и обратно, питание и дополнительные расходы – порядка 15 тысяч рублей на человека в день.