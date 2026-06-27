Как добраться из Владивостока в Сеул: актуальная инструкция на лето 2026 года

Южная Корея, несмотря на отмену прямых рейсов из России, остается одним из самых популярных направлений у туристов. Из Владивостока в Сеул можно попасть несколькими путями – блогеры-путешественники рассказали как.

«Летела через Харбин: из Владивостока 1,5 часа, пересадка 2,5 часа – и прямой рейс до Сеула. Весь маршрут с пересадкой уложился в 6,5 часов», – написала автор блога о путешествиях «Грушины Юра и Юля».

Перелет через Китай – самый быстрый вариант. Стыковочные рейсы есть через Харбин, Пекин, Далянь и Шанхай. Билеты оформляются единым маршрутом, однако на некоторых стыковках багаж все равно придется получать и сдавать повторно.

Второй способ – паром Eastern Dream из Владивостока до корейского порта Тонхэ. Оттуда на скоростном поезде за 2,5 часа можно доехать до Сеула. Стоимость билета на паром – от 46 тысяч рублей туда и обратно, цена зависит от сезона. Главное преимущество парома – багаж: 25 кг в багажное отделение и еще 25 кг в каюту, итого 50 кг на человека. Для шопинга в Корее это существенный плюс.

Самолет с пересадкой в Китае выигрывает по скорости и гибкости – паром ходит по расписанию и даты выбирать сложнее. По стоимости авиабилеты нередко оказываются дешевле парома.