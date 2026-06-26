Индонезия рассчитывает на рост турпотока из Китая

Индонезия ожидает увеличения числа туристов из Китая после открытия двух новых прямых авиарейсов, соединяющих столицу страны Джакарту с крупными китайскими экономическими центрами – Гуанчжоу и Шэньчжэнем. Об этом сообщает Antara News.

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Согласно данным статистического управления Индонезии (BPS), за первые четыре месяца текущего года страна приняла 4,6 млн иностранных туристов. При этом Китай остается одним из ведущих источников иностранного турпотока в Индонезию, играя важную роль в поддержке национальной экономики.

Первый рейс из Гуанчжоу прибыл в международный аэропорт Сукарно–Хатта 16 июня. На борту было 172 пассажира, что составляет 92,5 процента заполняемости самолета. На следующий день прилетел первый рейс из Шэньчжэня с 178 пассажирами, коэффициент загрузки самолета составил 95,6 процента. Это отражает высокий спрос на обоих маршрутах.

Рейс Гуанчжоу – Джакарта будет выполняться три раза в неделю, рейс Шэньчжэнь – Джакарта – два раза в неделю.

Представители туристической отрасли надеются, что расширение транспортного сообщения сподвигнет путешественников исследовать места и за пределами столицы.

Другие страны БРИКС и их партнеры также рассматривают туризм как один из драйверов экономического роста, уделяя особое внимание развитию инфраструктуры и повышению качества услуг.

Египет продолжает укреплять свои позиции на мировом туристическом рынке, продвигая страну как привлекательное направление для отдыха. По словам министра туризма Шерифа Фатхи, сектор добился ощутимых успехов на экономическом, технологическом и организационном уровнях. Он отметил, что благодаря инициативам министерства и частного сектора туристы в последнее время повысили свои расходы во время пребывания в стране на 30-40 процентов. Это способствует увеличению доходов туристической отрасли и экономики Египта в целом, отмечает Sada El-Balad, партнер медиасети.

Казахстан активно развивает туризм: в 2025 году страну посетили 15,7 млн иностранных граждан, совокупный доход объектов размещения достиг 350,6 млрд тенге (около 55,7 млрд рублей), инвестиции в отрасль превысили 1,3 трлн тенге (около 206 млрд рублей). Власти расширяют туристическую инфраструктуру, привлекают международные гостиничные сети, развивают цифровые сервисы и событийный туризм. К 2029 году планируется увеличить число внутренних туристов до 11 млн человек и укрепить позиции страны на мировом туристическом рынке, сообщается на сайте премьер-министра страны.

В Малайзии в 2025 году уверенный рост продемонстрировал внутренний туристический сектор. Число внутренних поездок выросло на 11,5 процента и составило 290,1 млн, средняя продолжительность путешествий увеличилась до 2,56 ночи. Наземный транспорт оставался наиболее предпочтительным способом передвижения – на него пришлось 97,5 процента поездок. Самым посещаемым регионом остался Селангор (36,4 млн посетителей), за ним следуют Куала-Лумпур (35,1 млн) и Перак (23,6 млн), передает Vietnam News Agency (VNA), партнер TV BRICS.