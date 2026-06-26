В РСТ рассказали об условиях безвизового въезда на Филиппины

Аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов рассказал об условиях безвизового въезда на Филиппины.

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В беседе с NEWS.ru он напомнил, что россияне могут въезжать на Филиппины без визы на 30 дней. Для поездки нужен загранпаспорт, действительный минимум шесть месяцев после окончания путешествия, а также обратный или транзитный билет.

«Масштаб изменений в турпотоке в эту страну теперь будет зависеть прежде всего от запуска прямых рейсов, которые сократят время в пути с 14–20 часов с пересадками до 10–11 часов», — пояснил Абасов.

По его словам, на динамику также может повлиять возможное увеличение безвизового срока до 59 дней.

Абасов добавил, что российский сегмент пока остаётся нишевым на фоне общего въездного потока Филиппин, но показывает стабильную положительную динамику.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший рассказал RT, как удивил российского коллегу Владимира Путина рассказом о посетивших Иркутск туристах из своей страны.