Туристка описала жару в Европе фразой «обувь расплавилась на тротуаре»

Побывавшая в июне в Лондоне туристка описала жару фразой «обувь расплавилась на тротуаре». Ее слова передает Daily Mail.

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Как рассказала 38-летняя Тори Томас, во вторник, 23 июня, на улице было невыносимо находиться. Террасы ресторанов, открытые площадки баров и кафе опустели. Более того, в заведениях подавали лишь холодные блюда, поскольку горячие никто не заказывал.

На аналогичные проблемы жалуются и туристы во Франции — 24 июня в европейской стране зафиксировали самый жаркий день с начала измерений в 1947 году. Средняя температура воздуха достигла плюс 30 градусов.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара, накрывшая несколько европейских стран, в скором времени достигнет Калининграда. Высшей уровень погодной опасности объявлен во Франции, в Испании, Италии, Германии и Швейцарии.