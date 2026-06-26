Сколько сейчас делают визу в Грецию

Туристы обсуждают сроки оформления визы в Грецию после истории о полугодовом ожидании документов.

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«Мы полгода собирали документы. Делали апостили, переводы, искали справки. Когда все наконец было готово, нас записали на подачу только на октябрь», – такую историю 23 июня рассказала в соцсетях женщина, оформляющая визу в Грецию.

Позже она уточнила, что ситуация связана не с обычной туристической поездкой. Муж заявительницы – гражданин Греции, поэтому семье пришлось сначала подтверждать брак и оформлять документы на ребенка, а затем получать приглашение. Этот этап и занял основное время.

В комментариях пользователи обратили внимание на противоречие: часть туристов сообщает о значительно более быстрых сроках записи в визовые центры.

По словам генерального директора туроператора «Пантеон» Анатолия Гаркушина, случай из поста не отражает стандартную практику оформления туристических виз.

«Мы можем записать туриста хоть на следующий день после получения документов», – пояснил он.

Эксперт отмечает, что стандартное оформление визы в Грецию обычно занимает 10–14 дней. Сейчас, на фоне высокого спроса, сроки могут увеличиваться примерно до 20 дней, однако многомесячных задержек нет.

Гаркушин подчеркнул, что члены семей граждан ЕС получают разрешение на выезд по особой процедуре. Она подразумевает дополнительные проверки и подтверждения.

На фоне обсуждения Греции туристы также сравнивают сроки оформления виз в другие страны Европы.

Так, с Италией сейчас ситуация более напряженная. В визовом центре Италии в Москве ранее предупреждали, что рассмотрение заявлений может занимать более 60 дней из-за высокой нагрузки. Туристам рекомендуют подавать документы минимум за три месяца до поездки. Более того, с 12 мая сделать это через посредников больше нельзя.