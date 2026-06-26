Туроператоры поделились секретами отпуска в Италии

Италия сегодня не является массовым направлением для российских туристов, но в 2026 году турпоток немного вырос, сказал НСН Воскан Арзуманов.

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Стоимость поездки в Италию сегодня составит 150-160 тысяч рублей, на фоне отсутствия прямых перелетов турпоток в страну сократился в десятки раз относительно уровня 2019 года. Об этом в беседе с НСН заявил в беседе с НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Визовый центр Италии в России увеличил сроки обработки заявок на визы с 40 до 60 дней в связи с высоким спросом, сообщает визовый оператор VMS. Россиян призвали осуществлять подачу заявки на визу со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты выезда. Арзуманов отметил, что Италия сегодня не является массовым направлением для российских туристов.

«У стран Шенгенского соглашения есть внутренние регламенты, по которым они действуют. Италия сейчас находится далеко не в топ-10 и даже не в топ-20 направлений. Интерес к Европе у россиян есть. В Италии обширная экскурсионная программа. Но общая привлекательность той или иной страны в доступности. В Италию сейчас довольно сложно получить визу, нет прямых перелетов. Все это не играет на руку турпотоку. Конечно, есть определенный рост в сравнении с прошлым годом — грубо говоря, было 500 бронирований, стало 550-600. Но насколько это можно сравнивать с общим ростом и показателем, когда вылетает по 30-50 тысяч туристов в год. Турпоток в Италию сократился в десятки раз в сравнении с 2019 годом. Есть те, кто принципиально любит Италию, и ездят туда каждый год. Но массовый турист выбирает более комфортные условия», — объяснил он.

По словам собеседника НСН, стоимость поездки в Италию можно сопоставить с ценой отпуска на Мальдивах.

«Европа стала дороже, туда стал ездить достаточно обеспеченный турист. В цене такой отпуск можно сравнить с Мальдивами, которые сегодня обойдутся в 170-180 тысяч рублей. У нас по компании средний чек в Италию на человека в районе 80-90 тысяч рублей. К этим цифрам еще надо прибавить билеты. Стоимость перелета с комфортной пересадкой составит около 70 тысяч на человека. Раньше цены на Италию были по 300 евро с перелетом, экскурсионной программой и прочим. Тогда эта страна считалась массовым направлением. Сейчас это скорее направление для индивидуального туриста», — рассказал он.

Ранее руководитель визового агентства VISANTIUM Егор Кайль сообщил НСН, что средняя стоимость поездки в Европу составляет около 200–250 тысяч рублей на человека за поездку на 7–10 дней без люксового уровня.