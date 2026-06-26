В министерстве иностранных дел (МИД) РФ предупредили россиян об унизительных досмотрах, допросах и проверках в аэропорту столицы Молдавии Кишинева. Об этом говорится на сайте дипведомства.

Уточняется, что обладателям российских паспортов приходится много часов ждать в транзитной зоне без элементарных бытовых условий, воды и еды. У них также требуют «добровольно» передавать сотрудникам официальных служб мобильные телефоны для проверки.

«Нередки случаи, когда по итогам таких "проверочных мероприятий" россияне получают немотивированные отказы во въезде в страну», — добавили в МИДе.

Кроме того, при вылете из Кишинева сотрудники аэропорта часто затягивают досмотровые процедуры, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы. В связи с этим соотечественников призвали воздержаться от поездок в эту страну бывшего СССР.

Ранее в России предупредили об опасных последствиях объединения Румынии и Молдавии. По словам зампреда комитета Совфеда по международным делам Елены Перминовой, происходящие в Кишиневе события свидетельствуют о циничном предательстве национальных интересов страны.