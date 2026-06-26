Раскрыт способ краж у россиян в премиальных отелях Турции

Россиян начали «понемногу» обворовывать в премиальных отелях Турции. Новый способ краж у российских туристов раскрыли в Telegram-канале Baza.

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По данным источника, в пятизвездочном отеле Titanic Luxury Collection в Бодруме из номера российских туристов украли деньги. Это случилось за пару часов до выезда из заведения. Россиянки предположили, что у злоумышленников есть определенная схема — похитить немного средств перед выселением, чтобы у гостей не было сил и времени на подачу официального заявления в полицию.

На письменную жалобу администрация отеля ответила, что не несет ответственности за незначительный ущерб. По словам девушек, сотрудники Titanic Luxury Collection не принесли извинений и не попытались сгладить ситуацию традиционным турецким комплиментом. Когда одна из пострадавших упомянула случай воровства в социальных сетях, работник заведения обвинил ее в хайпе.

Уточняется, что стоимость недельного проживания в данной гостинице начинается от 800 тысяч рублей.

Ранее российские туристы пожаловались, что их обворовали во время отдыха в отеле на Мальдивах. Считается, что схема краж «в последний день» используется на островах не впервые.