Авиакомпания Ryanair отменяет доплату за посадку детей рядом с родителями

Ryanair отменяет доплату за размещение детей рядом с родителями в самолетах. На авиакомпанию повлияло расследования британского регулятора по вопросам конкуренции и рынков (CMA). Об этом сообщает пишет The Guardian.

Теперь перевозчик будет бесплатно размещать маленьких пассажиров рядом со взрослыми из одного бронирования, однако места будут назначаться автоматически при регистрации на рейс. При этом авиакомпания предупреждает, что семья, скорее всего, окажется в задней части салона, поскольку передние ряды обычно бронируются заранее или предлагаются за дополнительную плату.

Ранее Ryanair взимала обязательный сбор за возможность посадить родителей рядом с детьми в возрасте от 2 до 11 лет. По данным регулятора, он составлял около 8 фунтов стерлингов за сегмент перелета. Именно эта практика стала предметом проверки на соответствие законодательству о защите прав потребителей.

В CMA отмечали, что Ryanair была единственной крупной авиакомпанией, выполняющей рейсы из Великобритании, которая применяла подобный обязательный платеж.

В ответ в Ryanair заявили, что изменение носит технический характер и приводит политику в соответствие с отраслевыми стандартами. Генеральный директор компании Майкл О’Лири раскритиковал расследование, назвав претензии регулятора необоснованными и подчеркнув, что аналогичные или более высокие сборы существуют у других перевозчиков.