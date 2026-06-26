Турпоток из России в Таиланд может побить прошлогодний рекорд

Турпоток из России в Таиланд в 2026 году может побить прошлогодний рекорд, когда королевство посетили 1,9 млн российских путешественников, сообщил РИА «Новости» посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин.

Он сослался на данные министерства спорта и туризма страны, согласно которым с 1 января по 20 июня число поездок россиян достигло 996,8 тыс. К концу июня показатель может превысить отметку в 1 млн, а по итогам года – превысить предыдущий результат.

Погодные условия не снизили интерес туристов из России к Таиланду, отметил дипломат со ссылкой на статистику отрасли. Туристический поток продолжает расти даже в сезон дождей.

Ранее министерство спорта и туризма королевства сообщило, что по числу поездок в первом полугодии россияне заняли четвертое место среди иностранных гостей. Впереди оказались путешественники из Китая, Малайзии и Индии.