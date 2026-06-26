Турецкая авиакомпания запустит прямые рейсы между Анкарой и Санкт-Петербургом

Турецкая авиакомпания AJet с 1 июля 2026 года запустит прямые рейсы между Анкарой и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе УК «Воздушные ворота Северной столицы».

Новый маршрут впервые появится в расписании аэропорта Пулково. Перевозчик будет выполнять перелеты 5 раз в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит около 4 часов.

AJet начала работать в Пулково в 2025 году, открыв сообщение со Стамбулом.

Ранее интерес к восстановлению рейсов в Санкт-Петербург проявили в итальянской авиакомпании ITA Airways. Гендиректор перевозчика Йорг Эберхарт заявил, что рассчитывает как можно скорее возобновить полеты, прерванные из-за санкций ЕС и геополитической ситуации. По его словам, на этом направлении перевозчик может задействовать самолеты A321, которые сейчас используются на линиях в Африку, Каир и страны Ближнего Востока.