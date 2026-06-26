Рейсов из Москвы в Абхазию станет еще больше

«Уральские авиалинии» объявили о запуске рейсов между Москвой и Сухумом. Первый запланирован на 1 июля, а выполнять программу перевозчик намерен до 4 октября трижды в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям.

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Самолет будет отправляться из Домодедово в 09:40 и приземляться в столице Абхазии в 13:10. Перелет займет около 3,5 часа. Продажа билетов уже открыта, минимальная стоимость кресла начинается от 27 тыс. руб.

Одновременно авиакомпания сохранит маршрут Екатеринбург – Сухум: рейсы по этому направлению останутся в расписании по средам и воскресеньям. Пассажирам из Читы, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Барнаула и Омска доступны варианты перелета с пересадкой.

В настоящее время прямое авиасообщение между российской столицей и Сухумом обеспечивают также авиакомпании «Руслайн», «Икар» и Nordwind.

Добраться в Абхазию можно не только по воздуху. С середины мая между Сочи и Сухумом вновь курсирует скоростное судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович», открывшее сезон пассажирской навигации. Как сообщили в администрации Сочи, морские перевозки планируется выполнять до октября при благоприятных погодных условиях. По расписанию теплоход отправляется два раза в неделю, по вторникам и пятницам.