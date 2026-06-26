Посольство РФ в Ханое уточнило порядок посещения Вьетнама российскими туристами

Посольство России в Ханое уточнило порядок посещения Вьетнама российскими туристами в связи с введением вьетнамскими иммиграционными властями предварительной электронной регистрации прибывающих иностранных пассажиров.

"По уточнениям властей Вьетнама, полученным российскими консульскими представителями, система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров (Pre-Arrival Information - PAI), о введении которой сообщалось ранее, в настоящее время функционирует в тестовом режиме. Заполнение соответствующей онлайн-формы с последующим получением QR-кода не является обязательным условием для прохождения процедур пограничного контроля в аэропортах Вьетнама", - говорится в полученном представительством ТАСС во Вьетнаме сообщении российской дипмисии.

Предполагается, что передача данных о туристической поездке через систему электронной регистрации станет обязательной. Такие меры затронут в первую очередь крупнейшие в стране международные аэропорты городов Ханой, Хошимин, Камрань и острова Фукуок. Прибывающим пассажирам нужно быть готовыми по требованию представителей миграционной службы заполнить соответствующую электронную декларацию, указали в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что консульские учреждения России во Вьетнаме продолжают контакты по этому вопросу с департаментом миграционного контроля Министерства общественной безопасности Вьетнама. О вступлении новых правил в силу будет сообщено дополнительно.