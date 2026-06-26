Минск и Москва готовят календарь туристических событий

Над созданием новых совместных туристических продуктов, которые позволят путешественникам воспринимать Союзное государство как единое пространство и для отдыха, работают в экспертном сообществе двух братских стран, информирует БЕЛТА.

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О работе над совместными проектами на XIII Форуме регионов, который накануне стартовал в белорусской столице, проинформировал глава национального агентства по туризму Кирилл Машарский, выступая на заседании секции "Культурно-историческое наследие и туристический потенциал Беларуси и России: новые горизонты сотрудничества".

Оценив уже достигнутые результаты в данной отрасли, он уточнил, что только в минувшем году россияне посетили республику более четырех миллионов раз, а число поездок белорусских граждан в СГ превысило один миллион.

Причем было обращено внимание, что в последнее время туристы рассчитывают прежде всего на яркие впечатления и насыщенные маршруты. Поэтому и эксперты делают ставку на развитие событийного туризма, объединяя фестивали, исторические реконструкции, культурные и спортивные мероприятия в общее туристическое предложение.

А для этого партнеры и работают над созданием календаря событий Союзного государства, который позволит путешественникам планировать поездки с учетом наиболее значимых мероприятий в обеих странах.

При этом дополнительным фактором роста, по словам директора агентства, остается развитие транспортного сообщения. Речь идет об открытии новых авиамаршрутов, только железнодорожное сообщение ежегодно обеспечивает перевозку миллионов пассажиров. Словом, "когда две страны объединяют свои культурные, исторические и туристические ресурсы, результат всегда значительно возрастает", констатировал белорусский специалист.

Кстати, добавил он, коллеги рассматривают возможность создания туристско-информационных центров Союзного государства. Первый такой центр запланировано открыть в Смоленске, а в перспективе аналогичная площадка должна появиться и в Синеокой.