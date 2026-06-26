Российским туристам раскрыли места обитания рыбы-хирурга в Египте

Российским туристам, собирающимся в Египет, раскрыли места обитания рыбы-хирурга в Красном море. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по морским видам спорта Абдессалям Ауд.

По его словам, опасных морских жителей можно встретить в известных местах для дайвинга и снорклинга в Шарм-эш-Шейхе. В том числе в Умм ас-Сейде, бухте Наама-Бей и заповеднике Набк. Специалист рекомендовал соблюдать дистанцию при встрече с ними.

Ранее сообщалось, что рыбы-хирурги начали все чаще нападать на российских туристов на курортах Египта. Известно, что за последние недели было зафиксировано несколько случаев атаки опасных морских обитателей на отдыхающих из РФ в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.