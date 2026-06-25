Землетрясение в Венесуэле: что известно на данный момент

Землетрясение, произошедшее накануне в Венесуэле, стало самым мощным и разрушительным за последние 125 лет. Эпицентр находился недалеко от города Сан-Фелипе, на глубине 13 км. Первый толчок оценили в 7,2, а через 40 секунд произошел следующий – 7,5. После этого было зафиксировано еще около трех десятков афтершоков.

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Подтверждена гибель 164 человек, 971 получил ранения, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. Эти цифры неокончательные: по оценкам Геологической службы США, общее число погибших и пострадавших может достигать 100 тыс. человек. В стране введено чрезвычайное положение, а штат Ла-Гуайра, где произошли масштабные разрушения, объявлен зоной бедствия. В пострадавшие регионы направлены международные поисково-спасательные группы.

Сильно пострадал штат Карабобо и его административный центр Валенсия. В столице страны Каракасе обрушилось несколько зданий, остановлена работа железной дороги и метро.

По данным мониторинговой организации Netblocks, из-за землетрясений, нарушивших энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру, в стране резко ухудшилась интернет-связь. Есть проблема с телефонией. Россияне, чьи родственники и знакомые живут в пострадавших регионах сообщают, что не могут до них дозвониться.

В посольстве России в Венесуэле сообщили:

«На текущий момент данных о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступало».

И добавили, что никто из соотечественников в дипмиссию пока не обращался (номер экстренной связи с посольством в случае неотложной ситуации +58-212-993-45-31).

Туристический остров Маргарита пострадал в меньшей степени:

«Я лежал в этот момент в гамаке и практически ничего не заметил. Понял, что что-то происходит, когда соседи выбежали на балкон и начали кричать, что почувствовали толчки», – рассказал TourDom.ru туристический гид Иван Овчинников.

По словам других россиян, живущих на острове, разрушений на Маргарите нет.

Напомним, что 2 года назад РФ вышла на первое место по числу иностранных туристов, посетивших Венесуэлу, а всего в 2024 году эту страну посетили 30 тыс. россиян. Однако сейчас, из-за отмены прямых рейсов, турпоток практически сошел на нет. Тем не менее отдельные путешественники до нее добираются. И землетрясение нарушило их планы.

«Собирался лететь 27 июня, но из отеля сообщили, что не смогут меня принять из-за разрушений», – рассказал один из них.

Впрочем, даже добраться до Венесуэлы сейчас проблематично. Международный аэропорт Майкетия закрыт. Там серьезно повреждена инфраструктура: в пассажирском терминале частично обрушилась крыша. Сейчас выясняется состояние других критически важных объектов: диспетчерской вышки, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, навигационных систем, топливных и грузовых терминалов.

Делси Родригес заявила, что регулярные рейсы не будут возобновлены до тех пор, пока специалисты не признают всю инфраструктуру рабочей, а полеты безопасными.