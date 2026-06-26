«Земля уходит из-под ног»: где туристам стоит быть готовыми к подземным толчкам

Популярная у россиян Турция, а также Япония, Италия, Индонезия и другие страны вошли в перечень сейсмически опасных направлений. Об этом заявила турэксперт Наталья Ансталь. По её словам, предсказать стихийное бедствие сложно, но туристам стоит заранее подготовиться к возможным угрозам. Особенно актуальным этот совет стал на фоне недавних мощных землетрясений в Турции и Греции, Венесуэле и Японии, где, к счастью, российские туристы не пострадали.

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Какие страны в зоне риска

Как отметила Наталья Ансталь, наиболее уязвимыми перед землетрясениями являются Япония, Турция, Филиппины, Китай, Индонезия, западное побережье США, Италия, а также российские Камчатка, Курилы и Сахалин. В целом это направления Тихоокеанского огненного кольца и Средиземноморья.

Эксперт в интервью изданию "Абзац" предупредила, что в таких регионах туристам нужно быть готовыми к различным последствиям стихии: «Если вы находитесь рядом с большой водой, есть угроза цунами, также могут быть повторные толчки. Подобные катаклизмы вносят свои коррективы в подачу воды, электричества. Привычные дороги для выезда могут быть недоступны».

Свежие примеры: когда стихия напомнила о себе

В июне 2026 года сразу несколько популярных туристических направлений столкнулись с сейсмической активностью. В начале месяца землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции и Греции. На греческом острове Кос погибли два человека, около 100 получили ранения. В турецком Бодруме за медицинской помощью обратились почти 360 человек, 25 из них остаются в больницах, у троих диагностированы переломы позвоночника. МИД России выпустил предупреждение для российских туристов, рекомендовав сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей и поддерживать связь с туроператорами. По данным Ассоциации туроператоров России, россиян среди пострадавших не оказалось, на курортах обстановка спокойная.

25 июня землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья префектуры Иватэ на северо-востоке Японии. В Российском союзе туриндустрии заявили, что жалоб от российских туристов не поступало, информация о пострадавших гражданах РФ отсутствует. Основные туристические центры страны находятся на значительном удалении от эпицентра.

Одновременно мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Венесуэле, которое эксперты назвали самым сильным за последние 100 лет. Российские туристы не пострадали.

Турция остаётся главным направлением россиян

Несмотря на сейсмическую активность, Турция остаётся лидером среди зарубежных направлений для российских туристов. По итогам 2025 года страну посетили около 6,9 миллиона россиян, что на 3% больше, чем в 2024 году. Россия вновь заняла первое место по числу иностранных гостей. Летом 2026 года ожидается от 2,9 до 3 миллионов российских туристов. По оценкам АТОР, от 95% до 97% выездного турспроса из России на лето сосредоточено на пляжных курортах.

Как подготовиться к поездке в сейсмоопасные регионы

Наталья Ансталь дала несколько практических советов туристам, отправляющимся в сейсмически опасные регионы:

— Оформляйте расширенную медицинскую страховку, которая покрывает последствия стихийных бедствий.

— Скачайте офлайн-карты местности, чтобы ориентироваться при отсутствии интернета.

— Сохраните номера и адреса посольства и консульства своей страны.

— Организуйте «тревожный чемоданчик» с самым необходимым: водой, документами, лекарствами, зарядкой для телефона, фонариком.

В Ассоциации туроператоров России также напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации важно сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей и спасательных служб.

Сейсмическая активность в популярных туристических регионах — напоминание о том, что даже в самых комфортных и обжитых курортных зонах природа может преподнести сюрприз. Однако, как показывает практика, при должной подготовке и информированности риск для туристов остаётся минимальным.

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