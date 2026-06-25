Абхазия летом-2026: сколько стоит отдых

На фоне ограничений в Крыму и регулярных задержек рейсов в Сочи часть туристов начала искать другие варианты отдыха на Черном море. Одним из них все чаще становится Абхазия.

По словам гендиректора туроператора «Ривьера Сочи» Беллы Тарасовой, интерес к направлению растет, но напрямую связывать его только с ситуацией на соседних курортах не стоит.

«Многие просто выбирают Абхазию как направление для отдыха», – отметила она в беседе с «ТурДомом».

По оценке Тарасовой, отдых в республике обходится примерно на 20% дешевле, чем в Сочи. При этом дефицита предложений нет.

В середине июля и августе неделя на двоих в санатории «Самшитовая роща» в Пицунде стоит около 130 тыс. руб. с трехразовым питанием. В Гагре отдых в Amra Park Hotel & Spa обойдется в 110–140 тыс. руб., в Alex Beach Hotel – от 100 тыс. руб. за неделю на двоих.

В более доступном сегменте цены в Гагре и Пицунде стартуют примерно от 100 тыс. руб. за неделю, включая популярные гостиницы и отели первой линии.

В Сухуме отдых в Inter-Sukhum» и Garuda Boutique Hotel Sukhumi стоит примерно 90–130 тыс. руб. на двоих за неделю, в зависимости от питания и категории номера.

Эксперты подчеркивают различие в самих направлениях: Сочи привлекает развитой инфраструктурой и большим выбором развлечений.

«Существенную долю туристов в Абхазии составляют жители близлежащих регионов, которые могут приехать на выходные или спланировать отпуск с коротким транспортным плечом – в том числе на личном автомобиле», – рассказал руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин в беседе с «ТурДомом».

О том, что туристы стали чаще пересматривать планы на отдых, говорят и данные сервиса «Островок», оказавшиеся в нашем распоряжении. По статистике компании, треть пользователей, которые отменяли бронирования в Крыму, впоследствии перебронировали размещение в Краснодарском крае. Абхазию в качестве альтернативы выбрали около 6% путешественников.

По словам руководителя туроператора «Аэлита» Александры Сердюченко дополнительным фактором считается стабильная мобильная связь и доступность популярных мессенджеров, что особенно важно для удаленной работы.