Абхазия летом-2026: сколько стоит отдых и почему растет интерес к направлению
На фоне ограничений в Крыму и регулярных задержек рейсов в Сочи часть туристов начала искать другие варианты отдыха на Черном море. Одним из них все чаще становится Абхазия.
По словам гендиректора туроператора «Ривьера Сочи» Беллы Тарасовой, интерес к направлению растет, но напрямую связывать его только с ситуацией на соседних курортах не стоит.
«Многие просто выбирают Абхазию как направление для отдыха», – отметила она в беседе с «ТурДомом».
По оценке Тарасовой, отдых в республике обходится примерно на 20% дешевле, чем в Сочи. При этом дефицита предложений нет.
В середине июля и августе неделя на двоих в санатории «Самшитовая роща» в Пицунде стоит около 130 тыс. руб. с трехразовым питанием. В Гагре отдых в Amra Park Hotel & Spa обойдется в 110–140 тыс. руб., в Alex Beach Hotel – от 100 тыс. руб. за неделю на двоих.
В более доступном сегменте цены в Гагре и Пицунде стартуют примерно от 100 тыс. руб. за неделю, включая популярные гостиницы и отели первой линии.
В Сухуме отдых в Inter-Sukhum» и Garuda Boutique Hotel Sukhumi стоит примерно 90–130 тыс. руб. на двоих за неделю, в зависимости от питания и категории номера.
Эксперты подчеркивают различие в самих направлениях: Сочи привлекает развитой инфраструктурой и большим выбором развлечений.
«Существенную долю туристов в Абхазии составляют жители близлежащих регионов, которые могут приехать на выходные или спланировать отпуск с коротким транспортным плечом – в том числе на личном автомобиле», – рассказал руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин в беседе с «ТурДомом».
О том, что туристы стали чаще пересматривать планы на отдых, говорят и данные сервиса «Островок», оказавшиеся в нашем распоряжении. По статистике компании, треть пользователей, которые отменяли бронирования в Крыму, впоследствии перебронировали размещение в Краснодарском крае. Абхазию в качестве альтернативы выбрали около 6% путешественников.
По словам руководителя туроператора «Аэлита» Александры Сердюченко дополнительным фактором считается стабильная мобильная связь и доступность популярных мессенджеров, что особенно важно для удаленной работы.
«Абхазия легче в этом смысле, однозначно, чем Крым и даже чем Сочи», – уверена она.