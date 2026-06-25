Российские туристы начали ездить в нестандартные путешествия за миллионы рублей

В 2026 году российские туристы начали ездить в нестандартные путешествия: мототуры по ЮАР, гранд-туры по Китаю, свадьбы на Северном полюсе и Новый год на яхтах. Об этом рассказала тревел-эксперт платформы «Адвентура» Яна Климакова, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По ее словам, чаще всего такие поездки выбирают люди старше 35 лет, пары или компании. Средний чек зависит от формата поездки и уровня сервиса, однако известно, что в сегменте премиального отдыха стоимость таких путешествий начинается от 700 тысяч рублей.

Из нестандартных туров наиболее востребованы индивидуальные путешествия на мотоциклах Harley-Davidson с русскоговорящим гидом по Южно-Африканской Республике. Они длятся 18 ночей, стоимость начинается от 13 тысяч долларов (978 тысяч рублей).

Самый дорогой и экзотический формат — свадебная церемония на Северном полюсе на борту атомного ледокола. Стоимость путешествия начинается от 3,5 миллиона рублей на человека, при этом сама церемония оплачивается отдельно. Более того, для каждого гостя нужно приобрести отдельное место в каюте.

Не менее популярны гранд-туры по Китаю — маршрут проходит через Шанхай, Чжуцзяцзяо, Сучжоу, Ханчжоу, Лоян, Сиань и Пекин. Такая поездка обойдется в 2,3 тысячи долларов (173 тысячи рублей), включая авиабилеты.

«Еще один необычный запрос — встреча Нового года на яхте у Сейшельских островов. Доступны яхты от стандартных до премиальных класса люкс. Стоимость варьируется от 4 до 25 тысяч долларов США (от 301 тысячи рублей до 1,8 миллиона рублей — «прим. Ленты.ру») на человека в зависимости от выбранной яхты, маршрута и уровня сервиса», — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что российские миллионеры полюбили люксовый отдых в Северной Корее с бронированными машинами и вертолетами. По данным туроператоров, спрос на поездки в самую закрытую страну мира возрос среди россиян в три раза за год.