Визы на Кипр: очередь приходится занимать с ночи

Туристам, планирующим поездки на Кипр, приходится с ночи занимать очередь в консульство этой страны в Москве. Об этом порталу TourDom.ru рассказал руководитель визовой компании Ageshin Team Павел Агешин.

© tourdom.ru

Прежде документы можно было подавать через визовый центр, предварительно записавшись через его сайт. Однако с 13 июня у BLS International, оказывавшей посреднические услуги, истек срок действия договора с посольством Кипра. Теперь туристы должны обращаться напрямую в консульство, при этом никакой предварительной записи не предусмотрено.

«Сегодня наш сотрудник подъехал к консульскому отделу с утра, к моменту открытия. В очереди уже стояло не менее 100 человек, и это только чтобы записаться на подачу документов на другой день. 25 июня, например, визит назначали лишь на следующую среду, 1 июля», – рассказал Павел. Наибольшие неудобства, по его словам, у туристов из регионов. Им приходится останавливаться в столице на несколько дней, так как посещать консульство нужно дважды и в разные даты.

Оформлением виз, помимо консульства Кипра в Москве, занимаются представительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. По словам специалиста, в этих городах подача документов пока занимает меньше времени, чем в столице.

Корреспонденту TourDom.ru не удалось в первой половине дня 25 июня дозвониться ни в консульский отдел, ни в отдел по туризму посольства Кипра. Мы направили в диппредставительство запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.