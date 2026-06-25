Авиакомпания El Al прекращает летать из Тель-Авива в Москву

Национальный авиаперевозчик Израиля El Al временно остановил выполнение рейсов в российскую столицу. Ограничение действует как минимум до конца июня и затрагивает все запланированные перелеты на направлении Тель-Авив – Москва.

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Отмена коснулась и ближайшего рейса, который должен был выполняться в четверг. Пассажиры были уведомлены заранее через сервисы информирования авиакомпании. В сообщениях перевозчика решение объясняется «развитием ситуации в сфере авиации» и нестабильной безопасностью в небе над Москвой.

В El Al уточняют, что расписание будет пересмотрено, а продажа билетов на последующие даты откроется не ранее следующего месяца, в зависимости от развития обстановки.

При этом прямые перелеты между двумя странами продолжают выполняться российскими авиакомпаниями. В частности, Azimut сохраняет регулярные рейсы по маршруту Москва – Тель-Авив.

Отдельно отметим что с 13 июня 2025 года российским туроператорам и агентствам запрещена реализация туров в Израиль.