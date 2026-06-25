Туристы почти сутки ждали вылета в Таиланд

Уральские туристы почти сутки ждали вылета из Екатеринбурга в Пхукет.

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EO-3433 авиакомпании Ikar должен был вылететь из Кольцово в 4 часа утра вторника. Рейс несколько раз переносили. А около 15:00 по местному времени самолет, отбуксировали на дальнюю стоянку. Пассажирам объяснили, что закончилось рабочее время экипажа – пилоты и бортпроводники отправились отдыхать перед дальним ночным перелетом. В итоге лайнер отправился в Таиланд только сегодня в 02:25 с задержкой в 22,5 часа.

Соответственно, на сутки перенесли и обратный рейс: EO-3434 ожидается на Урале к 22:15. По расписанию он должен был прилететь в это же время, но вчера. По словам туристов, им продлили проживание в отелях. Борт вылетел в 15:19 по таиландскому времени.

Не повезло и вылетающим в Нячанг: EO -3537 выбился из расписания на 21,5 часа. По словам пассажиров, его перенесли уже 4 раза и теперь отправление назначено на 22:50.

Редакция направила перевозчику официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.